ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ödemesi nasıl yapılır? ALES/2 başvuruları bugün sona eriyor!

Üniversitelerde akademik kariyer planlayanlar ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmek isteyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları bugün sona eriyor. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES ödemesi nasıl yapılır? İşte ÖSYM ALES başvurusu ve ALES başvuru ücreti son ödeme tarihi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020- ALES/2) başvurular bugün sona eriyor.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES/2 sınavı 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/2 sınav sonuçları de 7 Ocak 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

100 sorudan oluşan ALES/1’de sayısal ve sözel testlerin uygulanacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES sınavına girmek isteyen adaylar elektronik ortam üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra 130 TL olan başvuru ücretini ödedikten sonra başvuru işlemini tamamlamış olacak.

ALES 2 PUANLARI 5 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

2020-ALES/2'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

2020-ALES/2'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.