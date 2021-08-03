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ALES başvuruları başladı mı? ALES başvurusu nasıl yapılır? İşte ALES/2 başvuru 2021 ekranı ve kılavuzu

03 Ağustos 2021 Salı - 10:40 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 10:40

ALES başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, soruları yanıt buldu. 2021-ALES/2 Başvuruları başladı. 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak 2021-ALES/2 için başvuru detayları sorgulanıyor. İşte ALES/2 başvuru 2021 ekranı ve kılavuzu…


ALES başvuruları başladı. Sınava başvurular, 03 – 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-ALES/2 KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

 

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