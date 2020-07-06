ALES başvuru ücreti ne kadar 2020? ALES başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor 2020? ALES başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ALES başvurusu için bugün son gün. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) yeni başvuru tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Akademik personel olmak isteyen adaylar, ALES başvurularının bugün sona erecek olması nedeniyle ALES ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı. Arama motorlarından, ALES başvuru ücreti ne kadar, ALES başvuru ücreti nereye yatırılıyor? Sorularına cevap aranıyor.

ÖSYM tarafından yapılan “2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.” açıklamasının ardından adaylar ALES başvurularını yapmaya başladı. ALES başvurusu için ise bugün son gün. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor?

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2020?2020 ALES başvuru ücreti 130 TL. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz'da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirecekler ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.

Başvurusu bulunan adaylara da sınav merkezi tercihlerini güncelleme şansı verilirken ÖSYM Başkanı Halis Aygün şu açıklamada bulundu:

Değerli adaylarımız, 2020-ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır.

Ayrıca daha önce 2020-ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME

Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapabileceklerdir.

Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.