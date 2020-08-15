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ALES adaylarına ÖSYM'den "saat" uyarısı

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:12 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 11:12

ÖSYM tarafından yarın uygulanacak ALES/1 adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca  yarın uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na  (ALES/1) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin  verilmeyeceği uyarısı yapıldı. 
 
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 16 Ağustos Pazar günü  düzenlenecek ALES/1 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar,  saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
 
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı  veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları  gerekecek.
 
Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış  pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni  mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC  vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.
 

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