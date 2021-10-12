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- ALES açıklandı mı, ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonuç tarihini duyurdu!
ALES açıklandı mı, ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonuç tarihini duyurdu!
12 Ekim 2021 Salı - 9:57 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 9:57
ALES sonuçları açıklandı mı, sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. 19 Eylül'de gerçekleştirilen ALES/2 sonrası adaylar dikkatlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM ALES/2 sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, ALES ne zaman açıklanacak, ALES sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Akademide kariyer yapmak isteyenlerin girdiği ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna ÖSYM yanıt verdi. 19 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ALES sonuçları tarihi merak ediliyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/2 sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 14 Ekim tarihinde açıklanacak. Sonuçları “sonuc.ösym.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılacak.
ALES sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.
ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ