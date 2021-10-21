ALES 3 geç başvuru tarihi sona eriyor! ALES 3 ne zaman, ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

ALES 3 başvuru nasıl yapılır, ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar? Akademik Personel olmak ve Lisansüstü eğitim görmek isteyenlerin girmekle sorumlu olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) 3. Oturumu için geç başvuru tarihi bugün sona eriyor. Peki, ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? ALES 3 ne zaman?

ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yıl içerisinde yapılan 3. Oturumuna katılmak isteyenler için geç başvuru süreci bugün sona eriyor. Peki, ALES 3 ne zaman?

ALES 3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ALES 3 geç başvuru 21 Ekim 2021’de saat 23:59’da sona eriyor.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

21 Kasım 2021 – 10:15

ALES 3 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

16 Aralık 2021 Perşembe

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

ÖSYM ALES geç başvuru ekranı üzerinden yapılacak olan başvuru işlemleri 21 Ekim tarihinde tamamlanacak. 2021-ALES/3 için geç başvurusu ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 145,00 TL olarak kılavuzda yer alan başvuru ücreti ALES geç başvurusunda yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecekler.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



-Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



-Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



-Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

-ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



-Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)