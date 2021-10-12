ALES 3 başvuru tarihi ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar? ALES 3 ne zaman olacak?

ALES 2 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla istediği puandan memnun olmayanların ALES 3 araştırması başladı. Sınava bir daha katılmak isteyen ya da ilk kez sınava girecek olanlar ALES 3 ne zaman, ALES başvuru tarihi ne zaman sona erecek? Sorularına yanıt arıyor. İşte ALES 3 detayları...

ALES 3 sınav tarihi ve ücreti araştırılmaya başlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün ALES sınav sonuçlarının açıklandığını duyurunca, sonuçlarını öğrenenler ALES 3 ne zaman yapılacak, ALES başvuru tarihi ne? sorularına cevap arıyor. ALES 3 detayları…

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ?

ALES 3 sınavı, 21.11.2021 tarihinde Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecektir. Sınav için başvuru tarihleri 06.10.2021 ve 14.10.2021 olarak belirlendi.

ALES başvuru ücreti 2021 yılında 145 TL olarak açıklandı. 2021 ALES/3 başvuruları 6 Ekim tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 14 Ekim’e kadar yapabilecekler. Sınav 21 Kasım’da düzenlenecek.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.