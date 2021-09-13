ALES 2 tarihi 2021! ALES ne zaman, hangi gün ve saatte yapılacak 2021?

ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 için nefesler tutuldu. Sınavın olmasına günler kala, adayların sınavın yapılacağı gün ve saati sorguluyor. İşte ALES 2 tarihi…

2021 ALES 2 ne zaman yapılacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adaylar yoğun bir şekilde bu soruya yanıt arıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

ALES 2 2021 ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Eylül Pazar günü yapılacak. Adaylar 19 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

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ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.

ALES-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ALES-2 sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 14 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında ÖSYM AİS ekranından görüntülenebilecek.