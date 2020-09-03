ALES/2 sınavı ne zaman? ALES 2 başvuru tarihi…

ÖSYM takvime göre 7 Eylül’de açıklanması planlanan ALES 1 sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ALES sınav sonuçlarının kontrolünün tamamlandığını ve ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenirken, istediği puanı alamayan adaylar akademi hayallerini gerçekleştirmek için ALES 2 sınavı hakkında araştırma yapmaya başladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ALES sınav sonuçlarının açıklanmasını erkene aldıklarını duyurdu ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları bugün açıklandı.

ALES 2 SINAVI NE ZAMAN?

2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

ALES 2 SINAVI BAŞVURU TARİHİ

2020 ALES/2 başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. ALES/2 sonuçları ise 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

2020 ALES SINAVI KONULARI

ALES Matematik

1. Temel Kavramlar 2. Çözümleme 3. Bölme ve Bölünebilme 4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK 5. Rasyonel Sayılar 6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer 7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma 8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar 10. Denklemler 11. Oran-Orantı 12. Sayı ve Kesir Problemleri 13. Yaş Problemleri 14. İşçi ve Havuz Problemleri 15. Hareket Problemleri 16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri 17. Karışım Problemleri 18. Kümeler 19. İşlem 20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES Geometri

1. Doğruda Açılar

2. Üçgende Açılar

3. Üçgende Uzunluk ve Alan

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

5. Dörtgenler

6. Çember ve Daire

7. Analitik Geometri

8. Katı Cisimler

ALES Sayısal Mantık

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri

3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES Türkçe

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlama

3. Anlatım Biçimleri

4. Paragraf

5. Anlatım Bozuklukları

ALES Sözel Mantık

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme

2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme