ALES 2 ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru tarihleri!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020- ALES/2) başvuruları başladı. Adaylar ALES 2 başvurularını 12 Ekim'e kadar yapabilecek. Peki, ALES 2 ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? İşte ALES 2 başvuru sistemi...
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES 2 başvuruları başladı.
ALES 2 NE ZAMAN? ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, adaylar 6 Aralık'ta uygulanacak sınava başvurularını 12 Ekim'e kadar yapabilecek.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.
ALES BAŞVURUSUNDA HES KODU ŞARTI!
Başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.