ALES 2 ne zaman? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? ALES son başvuru tarihi...

ÖSYM tarafından aralık ayında gerçekleştirilecek ALES/2 için başvurular başladı. 2020 yılının son ALES sınavı için başvuru yapmak isteyen adaylar sürecin ne zaman tamamlanacağını merak ediyor. Peki, ALES 2 ne zaman? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ALES son başvuru tarihi...

2020 yılının son ALES sınavı için başvurular başladı. Üniversitelerde akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmek isteyenlerin katıldığı ALES'te başvuru sürecinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Peki, ALES 2 ne zaman? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ALES son başvuru tarihi...

ALES NE ZAMAN?

Üniversitelerde akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES sınavı için başvurular devam ediyor. ALES, her yıl ÖSYM tarafından iki defa düzenleniyor. ALES/2 sınavı, ÖSYM tarafından 6 Aralık'ta yapılacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ALES/2 sınavı başvurularında son günlere girildi. ÖSYM sayfası üzerinden üzerinden alınan ALES başvurusu 12 Ekim tarihinde sona erecek.

ÖSYM tarafından belirtilen süre içinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru hakkı tanınıyor. Ancak geç başvuru sürecinde sınav ücret yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor.

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.