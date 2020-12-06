ALES 2 ertelendi mi? ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM açıklaması!

"6 Aralık ALES 2 sınavı ertelendi mi?" sorusu bugün sınava katılacak pek çok aday tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Koronavirüsün yayılımını azaltmak ve vaka sayısını kontrol altında tutmak amacıyla uygulanan yasaklar hafta sonu genişletilmiş bir şekilde devreye alındı. ÖSYM'de yapılacak sınavları erteleme kararı aldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, açıklama yaparak ALES ile birlikte bazı sınavların da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
ALES 2 ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu duyuruda şu ifadelere yer verdi;
"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."
ÖSYM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? ALES 2 NE ZAMAN?
"Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."