ALES/2, 2020-DİB-MBSTS, YÖKDİL/2 ve DHBT Sınav Merkezi Tercihleri güncellendi! Sınav merkezi tercihi nasıl yapılır?

ÖSYM sınav merkezi tercihleri açıklaması yapıldı. 2020-ALES/2, 2020-DİB-MBSTS, 2020-YÖKDİL/2 ve 2020-DHBT sınavları için sınav merkezi tercihleri güncellendi. Sınav merkezi tercihi nasıl yapılır?

ÖSYM 'sınav merkezi tercihi için güncelleme' duyurusu yaptı. 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) ile 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) sınavlarına, başvuran adaylardan sınava gireceği sınav merkezini güncellemek isteyenler, güncelleme işlemlerini 21 Ocak 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.

21 Ocak 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek. Söz konusu sınavlar için sınav merkezi tercihi güncelleme işlemi, 22 Ocak 2021 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sınav merkezi tercihi nasıl yapılır?

1. https://ais.osym.gov.tr adresine gidilerek T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

2. Sol menüdeki “işlemler” başlığı altındaki “sınav merkezi değişikliği talebi” kutucuğu üzerinden 2020 YKS ya da 2020 MSÜ sınavlarından biri seçilir. Hangi sınav için değişiklik yapmak istiyorsanız buradan seçin.

3. Hangi ilde sınava girmek üzere atanmış olduğunuzu kontrol edin. Sınav merkezi değişikliği talebi için iki tercih hakkı bulunuyor.

4. Değişiklik yapmak istiyorsanız sınava başvuru sırasında olduğu gibi iki sınav merkezi tercih ederek değişiklik talebinizi belirleyin.

5. Kaydet ve gönder düğmesine basarak başvurunuzun alındığından emin olun.

6. Yaptığınız başvurunun alınmış olduğundan emin olmak için 3. adıma dönerek değişiklik başvurusu yapmış olduğunuza ilişkin emin olun.

Eğer gireceğiniz ÖSYM sınavı için sınav merkezi tercihinde bulunduysanız, değişiklik yapmak için ilgili sınavın başvuru kılavuzunda bulabileceğiniz genel amaçlı dilekçe ile ÖSYM’ye müracaat edebilirsiniz.