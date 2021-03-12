ALES/1 başvuruları başladı! ALES başvuru ücreti ne kadar, ALES başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ALES başvuru tarihi ve ücreti 2021…

2021 ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuru tarihleri ne zaman? ALES başvuruları başladı. ÖSYM 2 Mayıs’ta yapılacak ALES/1 için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Adaylar 22 Mart tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Mayıs’ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) başvurularını 12-22 Mart tarihleri arasında alacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. ALES başvuru ücreti ne kadar? 2021 ALES/1 başvurusu başladı, başvuru nasıl ve nereden yapılır? ALES başvuru tarihi ve ücreti 2021…

ÖSYM tarafından 2021 ALES/1 başvurularının başladığı duyuruldu. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer alıyor. ALES başvuru ücreti ne kadar? 2021 ALES/1 başvurusu başladı, başvuru nasıl ve nereden yapılır? ALES başvuru tarihi ve ücreti 2021…

ALES BAŞVURU SAYFASI

ALES NE ZAMAN?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti olarak 145 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 22 Mart tarihinde sona erecek.

2021-ALES KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti olarak ise 145 olarak belirlendi.

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM 2021 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES 2021 başvuruları 12 Mart 2021 Cuma günü başladı. 12-22 Mart başvuru tarihleri arasında adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecek.

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