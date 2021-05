ALES/1 2021 salgın tedbirleri kapsamında yapıldı! ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından 81 il merkezinde 2021-ALES/1 gerçekleştirildi. Adaylar sabah erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Adaylar ve refakatçileri kısıtlamadan muaf tutuldu. Adaylar 150 dakika sınavda ter döktü.

Sınavda adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü. Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ADAYLAR VE SINAV GÖREVLİLERİ KISITLAMADAN MUAF TUTULDU

ÖSYM'nin, Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, sınav öncesinde detaylı temizliği yapılan binalar dezenfekte edildi. Adaylar ve bir refakatçileri ile sınav görevlileri, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

İsteyen adaylara maske ve dezenfektan, sınav görevlilerine ise maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen aday ve görevliler, kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 risk durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi. Adaylar, sınav binasına girişte ve binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES sınavının sonuçlarının açıklanma ÖSYM sınav takviminde belirtilmişti.ÖSYM'nin açıklamasına göre ALES sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ALES sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde erişime açılacak.

ALES KOLAY MIYDI? ALES NASILDI? İŞTE YORUMLAR!

Gündem olacak soruyu merakla bekliyorum. #ales2021

Pandemide herkes evde çok ders çalışmıştır diye düşünerek mi bu kadar zor sordunuz?

Toprak sorusunda Toprak olmak istemişimdir #ales2021

hayatımda girdiğim en zor sınavdın #ales2021

Bugün bana yaşatılan şeyin "toksik olumluluk" olduğunu öğrendim. Teşekkürler #ales2021

Paragraf sorularında sona yaklaşırken beynimde kurumuş boğazım çalıyordu abi oruçlu oruçluda bu kadar uzun paragraf koymazsın be ösym #ales2021

ALES SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

ALES soruları ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Açıklandığında erişim linki haberimizin içerisinde olacaktır.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2021 ALES kılavuzunda şu detaylar yer aldı;

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.