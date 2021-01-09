Alerjiye karşı doğal reçete!

Alerji için çözüm kitabını kaleme alan Amerikalı Dr. Leo Galland, alerji salgınının altında yatan nedenleri bu kitapta anlattı. Dünyada bütünleyici tıbbın kurucusu olarak bilinen ve alerji konusunda radikal çalışmalar yapan Dr. Galland, DHA’ya verdiği röportajda, “Balık yağı ve keten yağı, çok iyi Omega-3 kaynaklarıdır. Bu yağların, çocuklarda alerji ve bağışıklık sistemi üzerinde kayda değer etkilerini gözlemledim. Brokolinin içindeki magnezyum, antialerjik ve bağışıklığı dengeleyici etkilere sahiptir” dedi.

Ketebe Yayınları’ndan çıkan ve editörlüğünü Silvan Alpoğuz’un üstlendiği, Sezai Saraç’ın çevirmenliğini yaptığı “Alerji için çözüm–Nasıl hasta oluruz, nasıl iyileşiriz?” çalışması, doğal yollarla alerjisini yenmek isteyenlere ışık tutmaya hazırlanıyor. Kitapta geleneksel tıbbın alerjiyi tedavi etmediği sadece baskıladığı, alerjilerin tespiti, alerjilere doğal yollarla çözümler anlatılıyor. Kitabın yazarı Dr. Leo Galland, DHA ’ya önemli açıklamalarda bulundu. Alerjiyi engellemek için üç temel faktöre dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Dr. Galland, “Bunlardan birincisi, çevre. İçinde yaşadığımız çevreyi kontrol etmemiz oldukça zor olabilir çünkü söz konusu olan sadece evdeki kişisel çevremiz değil. Burada kastettiğimiz, toplumsal çevre. İkincisi, beslenme. Bağışıklık sisteminin çalışmasını etkileyen belli besinlerden bahsediyorum. Bu kitapta da özellikle bu konuyu vurguladım. Üçüncü faktörse vücudumuzda yaşayan mikroplar. Normalde vücudumuzda trilyonlarca mikrop yaşar. Ciddi alerjileri tetikleyebilen mantar ve mayaya özellikle ilgi gösterdim” diye konuştu.

“OMEGA-3 YAĞLARI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN TEPKİSİNİ DENGELER”

Geleneksel yeme alışkanlıklarında yaşanan değişiklikler nedeniyle vücudun bağışıklık sistemini dengelemek için şart olan bazı besinlerden yoksun kalması ve çevre kirliliğinin etkisiyle modern dünyada alerjilerin sıkça görülmeye başlandığını anlatan Dr. Leo Galland, Omega-3 yağlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu yağlar, hak ettikleri ilgiyi görmeye başladı. Yeşil yapraklı sebzelerde, soğuksu balıklarında ve deniz ürünlerinde, bazı kabuklu yemiş ve tohumlarda bulunan Omega-3 yağları, bağışıklık sisteminin tepkisini dengelemede önemli etkiye sahip. Tükettiğimiz gıdalardaki Omega-3 miktarı, 20. yüzyılın başından beri sistemli olarak azaltıldı çünkü bu yağlar, pek dayanıklı değil. İçinde Omega-3 bulunan gıdaların raf ömrü, nispeten daha kısa olur. Bu nedenle sebze yağlarını daha istikrarlı yağlara dönüştürmek için gıdalar hidrojenleme işlemine tabi tutulur. Bu da büyük bir soruna yol açar. Özellikle çocuklar üzerindeki etkisi düşünüldüğünde.”

D vitaminin bağışıklık üzerindeki etkisine de değinen Dr. Leo Galland, “Çok önemli bir vitamin ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi her geçen gün daha fazla kabul görüyor. Eskiden D vitaminin, kalsiyum emilimi ve kemikler için önemli olduğunu düşünürdük. Ancak D vitamini kalsiyumun ötesinde bağışıklık sistemi üzerinde dengeleyici bir etkiye sahip. Geçtiğimiz yılki salgın bu durumu hiç olmadığı kadar görünür kıldı” dedi.

ALERJİYE KARŞI BU BESİNLER İLE ÖNLEM ALIN

Alerjiye iyi gelen gıdalardan örnek veren Dr. Leo Galland, şunları söyledi:

“Balık yağı ve keten yağı, çok iyi Omega-3 kaynaklarıdır. Ayrıca balık yağında D vitamini de bulunur. Bu yağların, çocuklarda alerji ve bağışıklık sistemi üzerinde kayda değer etkilerini gözlemledim. Meyvelerden en çok orman meyvelerini severim. Özellikle yaban mersini favori m. Çilek, önemli antialerjik bileşenler içeriyor. Ahududu, böğürtlen ve neredeyse bütün orman meyveleri, biyoflavonoid adı verilen bitkisel besleyiciler bakımından oldukça zengin. Biyoflavonoidlerin, antiinflamatuvar ve antialerjik etkileri var. Hatta elma için dahi böyle bir durum söz konusu. Zengin bir karoten ve A vitamini kaynağı olan havuç, antiinflamatuvar etkiye sahiptir ve bağışıklık sisteminin dengelenmesine yardımcı olur. İnanılmaz bir süper gıda olan brokoli, birçok farklı bileşen içerir. Brokolinin içindekilerden en çok magnezyumu severim çünkü magnezyum, antialerjik ve bağışıklığı dengeleyici etkilere sahiptir.”

“STRESLİ KOŞULLARDA VÜCUT MAGNEZYUM KAYBETMEYE BAŞLAR”

Stres altındaki vücudun magnezyum ihtiyacının arttığını anlatan Dr. Leo Galland, “Bence Omega-3 yağlarından sonra en önemli meselelerden biri de gıda seçimlerimiz nedeniyle aldığımız magnezyum miktarının azalması. Ayrıca stres, vücudun magnezyum ihtiyacını etkiliyor. Ne kadar stresli olursanız, vücudunuzun tepkilerini kontrol etmek için o kadar magnezyuma ihtiyaç duyarsınız. Özellikle sınav stresi yaşayan büyük çocuklarda durum böyledir. Bu konu üzerine çalışmalar yapıldı. Kişilik, stres, diyet ve magnezyum arasında ilgi çekici bir etkileşim söz konusu. Sınava çalışan genç bir çocuğu ele alalım. Ortamda gürültü olduğunu ve bu çocuğun iyi not almak isteyen mükemmeliyetçi biri olduğunu düşünelim. Çocuk, içinde bulunduğu stresli koşullarda magnezyum kaybetmeye başlayacak ve daha fazlasına ihtiyaç duyacaktır” ifadelerini kullandı.

“PROBİYOTİKLERİN ETKİSİNİ GÖSTERMESİ 12 HAFTA SÜRER”

Üzerine en fazla araştırma yapılan alanlardan birinin probiyotikler olduğunu hatırlatan Dr. Leo Galland, “Öncelikle belirtmek isterim ki favori bir probiyotiğim yok. Herkes için en iyisi şudur diyebileceğimiz bir probiyotik de yok. Bu alanda yapılan araştırmalara dönersek, burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı gibi mevsimsel alerjilere karşı etkilerinden dolayı lactobacillus türleri, özellikle lactobacillus paracasei üzerinde çalışmalar yapıldı. Probiyotiklerin etkisini göstermesi yaklaşık 12 hafta sürer. Etkisi ilaçlara benzemez. Bağışıklık sisteminin değişmesi zaman alır. Vücuttaki bağışıklık sisteminin üçte ikisi bağırsak yolunda bulunur. Bağırsaklarda yaşayan mikroplar, bağışıklık sistemiyle sürekli etkileşim içindedir. Onu eğitirler. Bağırsaklardaki bağışıklık hücreleri, orada kalmaz. Vücudun tamamını dolaşıp geri gelir. Vücudun diğer kısımlarındaki bağışıklık sistemine, bu mesajları aktarırlar” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇİNKO TAKVİYESİ, ÇOCUKLARDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ETKİLİYOR”

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek adına ise Omega 3’ün önemli olduğunu anlatan Dr. Galland, “Ayrıca özellikle keten yağının da bağışıklık güçlendirici etkileri var. Çok fazla değil, günde yarım çay kaşığı küçük bir çocuk için yeterli olacaktır. Ancak yağı buzdolabında saklamak gerek, çünkü çok hassas bir ürün. Bunun yanı sıra çinko da çok önemli. Pek çok çocukta çinko eksikliği olduğunu görüyorum. Çinko takviyesi, çocuklarda bağışıklık sisteminin işleyişini fazlasıyla etkileyebiliyor” tavsiyesinde bulundu.