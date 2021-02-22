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Alerjik konjonktivit nedir, çeşitleri nelerdir?

22 Şubat 2021 Pazartesi - 16:08 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 16:08

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhsin Eraslan cevaplıyor; Alerjik konjonktivit nedir, çeşitleri nelerdir?


Alerjik konjonktivit özellikle bahar ve yaz aylarında polenlerle birlikte karşımıza çıkan ve gözün üzerini örten tabakanın alerjenlere karşı geliştirilmiş iltihabi reaksiyon ile hasarlanmasıyla oluşmaktadır. Her yaş grubunda görülebilir ancak çocuk yaş grubunda daha fazla karşılaşılır. 5 farklı tipi vardır ve bunların bir kısmı makyaj malzemelerine kozmetik ürünlerine karşı gelişebilirken, bir kısmı ise kontakt lens kullanıma karşı ortaya çıkabilir. Tedavi olarak damlalar kullanılabilmektedir, soğuk kompresler ile kapak ödemleri azaltılmakta, hastaların güneşe çıkmamalarını veya güneşe çıkarken önlem almalarını önermekteyiz.

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