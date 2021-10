Alec Baldwin kimdir? Oscar’a aday gösterilen Alec Baldwin filmleri…

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde Polisin açıklamasına göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu. Peki, Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin filmleri…

Alec Baldwin kimdir?

Alexander Rae Baldwin 3 Nisan 1958 yılında dünyaya geldi. Alexander Baldwin ABD'li film oyuncusudur. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.

Kariyerinin ilk yıllarında Tim Burton'ın Beetlejuice (1988), Mike Nichols'ın Working Girl (1988), Jonathan Demme'nin Married to the Mob (1988) ve Oliver Stone'un Talk Radio gibi çeşitli filmlerde hem başrol hem de yardımcı roller oynadı. (1988). The Hunt for Red October (1990) ve Glengarry Glen Ross (1992) filmlerinde Jack Ryan rolüyle dikkatleri üzerine çekti. O zamandan beri Alice (1990), To Rome with Love (2012) ve Blue Jasmine (2013) ve The Aviator (2004) ve The Departed (2006) filmlerinde Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalıştı. The Cooler (2003) dramasındaki performansı ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü adaylığı getirdi. The SpongeBob Squarepants Movie (2004), Madagaskar: Escape 2 Africa (2008), Rise of the Guardians (2012) ve The Boss Baby (2017) için seslendirme yaptı.

2006'dan 2013'e kadar Baldwin, NBC sitcom 30 Rock'ta Tina Fey ile birlikte Jack Donaghy olarak oynadığı, dizideki çalışmaları için iki Primetime Emmy Ödülü, üç Altın Küre Ödülü ve yedi Screen Actors Guild Ödülü kazanan eleştirmenlerden övgü aldı.

Tarihteki en fazla SAG Ödülü'ne sahip erkek oyuncu.

Sahnede, 1992 Broadway yapımı A Streetcar Named Desire'da Stanley Kowalski'yi canlandırdı ve 1998'de ona Tony Ödülü adaylığı kazandıran Macbeth'in Off-Broadway prodüksiyonunda baş karakter oldu. Baldwin, Mission: Impossible serisinin beşinci ve altıncı bölümleri olan Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) ve Mission: Impossible - Fallout (2018) filmlerinde birlikte rol aldı.Aynı zamanda The Huffington Post'ta köşe yazarlığı yapmaktadır. 2016'dan beri Match Game'in ev sahibi.

Baldwin, hem 2016 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının ikinci bölümünde hem de açılışın ardından, 2017'de kendisine üçüncü Primetime Emmy'sini kazandıran bir rol olan uzun süredir devam eden skeç dizisi Saturday Night Live'da Donald Trump'ı canlandırması nedeniyle büyük beğeni topladı. 2018 ve 2021'de tekrar aday gösterildi.