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Aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı! 19 yaşında...

Aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı! 19 yaşında... Sinemanın ünlü çifti Will Smith ile Jada Pinkett Smith'in kızları Willow Smith ilk evini satın aldı.
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