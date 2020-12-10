Verusa Holding, yeni bir halka arz için harekete geçti. Verusa Holding, iştiraki Aldem Çelik'in halka arzı için karar alındığını duyurdu. Aldem Çelik halka arz ne zaman? Verusa Holding kimin? Verusa holding halka arz fiyatı ve hisse…

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Verusa Holding (VERUS), yeni bir halka arz için harekete geçti. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, bugün (9 Aralık) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Verusa Holding'in yüzde 40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret'in halka açılmasına, bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için çalışmalara başlanmasına karar verildi.

ALDEM ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Verusa Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik'in halka arzı için karar alındığını duyurdu.

Verusa Holding tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aldem Çelik) Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 (bugün) tarihli toplantısında; Aldem Çelik'in halka açılmasına, bu kapsamda gerekli çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir."

İttifak Holding ise bağlı ortaklığı Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin Halka Arzı için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan Aracılık Sözleşmesi hakkında KAP'a bildirimde bulundu.

İttifak Holding tarafından konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan bildirimde, " Bağlı ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak; Selva Gıda Sanayi A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Halka arz tarihi ise gerekli izinlerin alınmasının ardından belli olacak.

VERUSA HOLDİNG HİSSE

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VERUSA HOLDİNG KİMİN?

Türkiye merkezli bir özel sermaye ve girişim sermayesi yatırım şirketidir. Yeniden sermayelendirme, köprü finansmanı, büyüme sermayesi, yeniden yapılandırma, büyüme öz sermayesi, büyüme aşaması ve İlk Halka Arz Öncesi şirketlerde uzmanlaşmıştır. Yatırım stratejisi hem yerli hem yabancı küçük ve orta büyüklükteki şirketlere (KOBİ) yatırım yapmaktır. Yatırım süreci beş aşamaya ayrılmıştır: strateji belirleme, tanımlama ve tarama, stratejik ve ticari durum tespiti, performans geliştirme ve değer yaratma ve çıkış.

Şirketin portföyü şunları içermektedir: Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Aldem Çelik, Ata Enerji, Innoted, Acıselsan ve Anel Telekom.