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Aldatıldığını Instagram'dan öğrenip mahkemeye koştu

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 8:37 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 8:37

Muğla'da pilot kocasının uçuşta olduğunu zanneden genç kadın, eşinin başka bir kadınla tatile gittiğini sosyal medyadan öğrenince soluğu adliyede aldı.


İddiaya göre özel bir havayolu şirketinde pilot olan F.H., Muğla Göcek'te yat kiralayıp S.T. ile tatil yaptı. Instagram'da paylaşılan sarmaş dolaş fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkiii" gibi ifadeler yazıldı.
 
Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen eş L.H., boşanma davası açtı. Pilot ise S.T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü. Öte yandan S.T.'nin bir süre önce H.S.'den ayrıldığı öğrenildi.
 

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