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Aldatıldığını iddia eden adamdan akılalmaz ceza! Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdi

21 Aralık 2020 Pazartesi - 22:52 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 22:52

İstanbul Halkalı'da vatandaşlar akılalmaz bir olaya şahit oldu. İsmi öğrenilemeyen bir koca, karısı ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında soyundurup çırılçıplak gezdirdi.


İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.
 
ÇIPLAK GEZDİRDİLER
 
İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile aşk yaşadığı düşündüğü adamı buldu. Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.
 
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
 
Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.
 
ALDATMA İDDİALARINI KABUL ETMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ
 
Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü. Sabah
 

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İstanbul Halkalı ceza
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