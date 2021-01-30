Aldatıldığını düşünen eşten kan donduran cinayet!

Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde 4 ay önce O.Ç. (43), kendisini aldattığı şüphesiyle iki çocuk annesi eşi N.Ç'yi (30) vahşice öldürdü. Katil koca ifadesinde 'ben başına vurdum öldü, sonra genital bölgesine çubuk soktum' dese de , otopside talihsiz kadının genital bölgesine sokulan demir çubuk sonucu öldüğü belirlendi. Cani koca hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Katil cezadan kurtulabilmek için mahkemede deli numarası yaptı ancak Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen O.Ç'nin akli dengesinin yerinde, cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi.

Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde 4 ay önce eşini öldürdükten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına giden O.Ç eşinin kafasına vurup yaraladığını, hatta ölmüş olabileceğini belirterek teslim oldu. Kadının yaşıyor olabileceği ihtimali üzerine vakit kaybetmeyen jandarma timleri anında eve gitti. İçeri giden jandarma timleri üzeri battaniye ile kapatılmış kadının ağız ve burun kısmının sıkı bir şekilde koli bandı ile bantlanarak bağırıp yardım istemesinin önüne geçildikten sonra öldürüldüğünü belirledi. Aynı şekilde kadının kollarının da sıkı şekilde koli bandıyla bantlandığı tespit edildi. Kadının cansız bedeniyle karşılaşan ekiplerin ihbarı üzerine olay yerinde gelen 112 ekipleri kadının cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk etti. Otopsi raporuna göre, N.Ç'nin ensesinde 4 santimlik kırık ve çökme olduğu, saçlarında ve saç köklerinde yoğun miktarda kan pıhtıları, boyun bölgesinde yoğun ve dağınık biçimde ekimoz (Morluk) ve yara izleri tespit edildi.

VAJİNAL BÖLGESİNE DEMİR ÇUBUK SOKTU

Rapora göre, kadının kol ve bacaklarında ayrıca katil kocası tarafından çizilen yoğun tükenmez kalem izleri belirlenirken, cesedin genital bölgesinde vücudunu saran koli bandıyla birleşik şekilde vajinal bölgesine sokulan bir demir çubuk olduğu bildirildi. Rapora göre, kadının öldürülmeden önce el ve ayaklarının, vücudunun koli bandıyla bantlanıp hareketsiz bırakıldığı, ardından da yardım çığlığında bulunabileceği için sesinin duyulmaması amacıyla ağız ve burun kısmının da bantlandıktan sonra kocası tarafından elbisesinin çıkarıldığı ve vajinal bölgesine sokulan demir çubuk sonucu meydana gelen yoğun kanamadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOCUKLARININ YANINDA BU VAHŞETİ YAPTI

Raporda, kadının kafasında ölüme neden olabilecek travmatik bulguya rastlanmadığı, kesin ölüm nedeninin genital bölgeye sokulan demir cisimden kaynaklandığı bildirildi. Tutuklanan O.Ç hakkında Canavarca hisle eşi kasten eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın eşini öldürürken kullandığı canice yöntemlerin toplum vicdanını sızlattığı, öldürme amacına ulaşırken de uyguladığı yöntemlerin orantısız, vahşi, gereksiz eğilim sergileyen psikolojik güdüyle işlediği vurgulandı. Sanığın eşini hemen öldürebilecek bir imkâna sahip olmasına rağmen bilerek ve isteyerek maktulün vajinasına ölümüne neden olacak şekilde demir çubuk sokarak, burnunu ise yüzünün içine kaçacak şekilde bantlayıp nefessiz bırakarak N.Ç'ye acı ve ızdırap çektiren davranışlarla canavarca hisle evde çocukları olmasına rağmen eşini acı çektirerek öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. (Sabah)