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Alçak saldırının ardından Türkler sokağa indi!
İslam'ın ve Türklerin açıktan hedef alındığı Fransa'da dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle protesto yürüyüşü gerçekleştiren ve yolu trafiğe kapatan Ermeniler, işe gitmek isteyen Türklere saldırmıştı. 4 Türk vatandaşı saldırılar sonrası yaralanırken, bu kez Türkler sokağa döküldü. Gece yarısı Fransa'nın Viennes ve Le Peage-de-Roussillon bölgesinde Türk vatandaşlar bayraklarla slogan atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Olay ülke medyasında geniş yankı uyandırdı.