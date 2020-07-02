İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada İstanbul'da 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında olan 5 kişiden dördü serbest bırakılırken, 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltında olan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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- Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırıda 1 gözaltı daha
Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırıda 1 gözaltı daha
DHA | 02 Temmuz 2020 Perşembe - 1:51 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 1:51