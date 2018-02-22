Alara Bozbey kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde araştırılıyor. Alara Bozbey'in sevgilisi Ata Demirer ile evleneceği haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte Alara Bozbey hakkında merak edilen tüm bilgileri derledik.

Alara Bozbey kimdir? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Ata Demirer ile sevgili olan Alara Bozbey'in evlilik kararı aldığı haberleri yayınlandı. Bu gelişme üzerine güzel oyuncu Alara Bozbey'in hayatı araştırılır oldu. İşte merak edilenler...

ALARA BOZBEY KİMDİR?

Alara Bozbey, 1986 yılında Litvanya ’da dünyaya gelmiştir. Anne ve babası Litvanyalı olan oyuncu ailesi ile birlikte uzun süre Litvanya’da yaşadılar. Anne ve babasının boşanması üzerine, annesi Türk biri ile evlendi ve Alara Bozbey’de annesi ile birlikte Türkiye İstanbul ’da yaşamaya başladı.

Türkiye’ye yerleşmesi ile birlikte hayatı değişen Alara Bozbey, ilk olarak Türkçe eğitimi aldı ardından Türk vatandaşı oldu. Gerçek adı Aliona olan güzel oyuncu Türk vatandaşı olduktan sonra adını Alara olarak değiştirdi.

Alara Bozbey, gençlik yıllarında oyunculuk eğitimi almış ve bu alanda ilerlemek için çabalamıştır. Oyunculuk kariyerine Yabancı Damat dizi si ile başlamış olan Bozbey bu projeden sonra izleyiciler tarafından tanınmış ve çok beğenilmiştir. Yabancı Damat diziden sonra pek çok dizi teklifi almış ve kariyeri zirveye tırmanmıştır. 2004 yılında başlayan oyunculuk deneyimi 2006 yılında yine Kanal D ’ de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ile artmış. Oyuncu bu diziler ile profesyonelliğe de adım atmıştır. 2007 yılında Evimin Erkeği adlı dizide oynamıştır.

Güzel oyuncu yine aynı yıl yayınlanmaya başlayan Hepsi 1 adlı dizide de rol almıştır. 2008 yılında dizi kariyerini Adanalı ve Prenses Perfinya dizilerinde oynayarak sürdürmüştür. Alara Bozbey, ilk sinema filmi deneyimini yine 2008 yılında yaşamış ve Süper Ajan K9 filminde oynamıştır.