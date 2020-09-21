Alanyaspor Rosenborg maçı ne zaman? Alanyaspor ilk kez Avrupa arenasında!

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda mücadele edecek Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg ile karşılaşacak. Tarihinde ilk kez Avrupa arenasına çıkacak Alanyaspor'da hedef Norveç ekibini yenip, Avrupa'da ilerlemek. Peki, Alanyaspor Rosenborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor maçının detayları...

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda mücadele edecek Aytemiz Alanya spor 72 yıllık kulüp tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor Rosenborg maçı futbolseverler tarafında merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Rosenborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor maçının detayları...

ALANYASPOR ROSENBORG MAÇI NE ZAMAN?

Aytemiz Alanyaspor, 72 yıllık kulüp tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, 3'üncü ön eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maç için turuncu yeşilli takım çarşamba günü saat 12.00'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan özel uçakla Norveç'e gidecek.

Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan ve rakibini 2-0'lık skorla mağlup eden Akdeniz temsilcisinde oyuncular bir günlük iznin ardından bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapacakları idmanla Rosenborg maçı hazırlıklarına başlayacak. Pazartesi ve salı günü Alanya'da antrenman yapacak turuncu yeşilli takım son idmanı çarşamba günü akşam Norveç'te gerçekleştirecek.

LİGDEKİ GALİBİYETLER MORAL VERDİ

Akdeniz temsilcisinin kadrosunda bu sezon birçok değişiklik olurken, teknik heyetle birlikte takımda bir kabuk değişimi oldu. Lig öncesi hazırlık maçları ve yeni sezonun ilk iki maçında alınan galibiyetler takımda moralleri yükseltirken, turuncu yeşilliler Avrupa'da da gidebildikleri kadar gitmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor 3'üncü ön eleme turunda Rosenborg'u yenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

ALANYASPOR TURU GEÇERSE PSV RAKİP OLABİLİR

Aytemiz Alanyaspor ise üçüncü turda Norveç ekibi Rosenborg'u geçmesi halinde, Slovenya ekibi Mura ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasındaki 3. tur maçını geçen tarafla play-off turunda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça sahasında çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.