Plajlar doldu taştı! Akın ettiler

Alanya'da hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ve nem oranı yüzde 70 olarak ölçülürken, yerli- yabancı turistler plajlara akın etti. Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistler, denize girerek, güneşlendi. Kentte 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar da hareketlendi.

'ALANYA'DA OLMAYI ÇOK SEVİYORUM'