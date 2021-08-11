Yaya geçidinde motosikletin çarptığı Rus turist öldü

Kaza, dün Oba Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Mustafa H.A.’nın (25) kullandığı 07 AJN 803 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Rus Galina Volkovaıa’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle turist ve sürücü, yola savrularak sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rus turist Volkovaıa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Mustafa H.A. ise sağlık görevlilerince ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen sürücünün daha sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi. Galina Volkovaıa'nın cansız bedeni ise savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.