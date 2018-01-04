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Alanya'da fuhuş operasyonu

04 Ocak 2018 Perşembe - 18:43 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 18:43

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin fuhuş operasyonunda Gürcü ve Özbek 3 kadın gözaltına alınırken, onları fuhşa zorladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu 07 HUT 76 plakalı otomobil gece Saray Mahallesi'nde durduruldu.
 
Otomobildeki Gürcü Allazova G. (30), Özbek Zulayha T. (35) ile Khuvoyda A. (32) ve kadınları fuhşa zorladığı öne sürülen Alpaslan E. (21) gözaltına alındı. Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya gönderilirken, hakkında daha önce 'fuhşa teşvik' suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olduğu belirlenen Alpaslan E. ise işlemlerinin ardından tutuklandı.
 

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