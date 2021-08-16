Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesinde meydana geldi. Bir gezi teknesinde başlayan yangın, Kkısü sürede bitişikteki 3 tekneye sıçradı. teknelerde bulunan bazı personeller alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alev topuna dönen teknelerden denize atlayarak canlarını kurtardılar. 4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Alanya'da facia! 4 gezi teknesi alev alev yandı
Engin ANAK- Ömer ŞULUL/ALANYA (Antalya), (DHA) | 16 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:40 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 0:40