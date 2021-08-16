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Alanya'da facia! 4 gezi teknesi alev alev yandı

Engin ANAK- Ömer ŞULUL/ALANYA (Antalya), (DHA) |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:40 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 0:40

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı. Yangına müdahale etmeye çalışan bazı personeller alev topuna dönen teknelerden suya atlayarak canlarını kurtardı.


Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesinde meydana geldi. Bir gezi teknesinde başlayan yangın, Kkısü sürede bitişikteki 3 tekneye sıçradı. teknelerde bulunan bazı personeller alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alev topuna dönen teknelerden denize atlayarak canlarını kurtardılar. 4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
 

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Antalya Alanya gezi teknesi
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