Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi en az lise mezunu personel alıyor!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, üniversitede istihdam edilmek üzere, büro personeli, hemşire ve destek personeli istihdam edilecek. Peki, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle büro personeli, hemşire ve destek personeli kadrolarında sözleşmeli personel alınacak. Peki, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren başvuru süresi 15 (onbeş) gün oalrak belirlendi. Adaylar, başvurularını üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na, Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile yapmaları gerekiyor. e-posta yolu ile başvuranların başvurular kabul edilmeyecek.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilana göre adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.

11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; Çalışmış oldukları kurumun antetli kâğıdında ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

14- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

15- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

16- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURUSA İSTENEN BELGELER

1- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olmalıdır.)

2- Başvuru Formu, (Fotoğraflı ve İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek Zorundadır), (Üniversitemiz Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi, Aslı veya Fotokopisi, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunur Olmalıdır.)

5- Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.)

6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

7- Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

8- Deneyim İstenen Pozisyonlar İçin Mezuniyetinden Sonra Çalıştığına Dair Belge. (Çalışılan Kurumun Antetli Kâğıdında Kaşeli, Islak İmzalı ve Çalıştığı Unvan Belirtilmelidir. Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümündeki Meslek Kodu ile Çalışma Belgesindeki Meslek Kodları Aynı Olmalıdır.)

9- Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

10- Başvurulacak Unvandaki Aranan Nitelikler Bölümündeki Belgeler.

11- KVK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni. (Islak İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

12- KVK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni. (Islak İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)