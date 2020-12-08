Alan değişikliği başvuru ekranı|2020 kontenjanları açıklandı mı? Alan değişikliği nasıl yapılır?

Alan değişikliği nasıl yapılır? MEB, 81 ile gönderdiği yazıda alan değişikliği ile ilgili detayları tek tek açıkladı. 7 Aralık’ta başlayan başvuralar 11 Aralık’ta sona erecek. Öğretmen alan değişikliği başvuruları ise "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılabilecek. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işletecek. Peki, Alan değişikliği kontenjanları 2020 açıklandı mı? İşte alan değişikliği başvuru ekranı ve diğer merak edilenler…

MEB, alan değişikliği başvurularını almaya başladı. Alan değişikliği başvuruları 11 Aralık'a kadar alınacak. Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Peki, alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? İşte alan değişikliği başvuru ekranı ve alan değişikliği kontenjanları hakkındaki detaylar….

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular (Birinci aşama), Ek-1 2020 Yılı Alan Değişikliği Atama Takviminde belirtilen süre içerisinde "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılacak. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işletecek. Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler (lisans diploması, 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Belgesi) dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacak. Onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacak.

Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecek. Eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanan ön başvurular sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak. Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecek. Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabilecek.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH VE ATAMALARI NE ZAMAN?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, "Tercih ve Atama" sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen alan değişikliği boş kontenjanlar ilgili İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Sorgulama işlemini ilgili web sitesine girerek öğrenebilirsiniz.