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Alaçatı'da korkutan yangın

DHA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 18:38

İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.


Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı port yolu üzerindeki otluk ve makilik alanda, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler orman ekiplerine haber verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 6 arazöz ise karadan yangına müdahale etmeye başladı. Yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.
 
 
YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

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