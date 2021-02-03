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Alaattin Çakıcı ile ilgili flaş gelişme!

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 15:29 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 15:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.


İddianamede, Çakıcı'ya ait sosyal medya hesabından, 17 Kasım 2020'de  el yazısıyla hazırlanmış açıklamada kullanılan ifadelere yer verildi.
 
Çakıcı'nın hesabından 18 Kasım 2020'de bir açıklama daha yayınlandığı  belirtilen iddianamede, açıklamalarda müşteki Kılıçdaroğlu'na karşı hakaret ve  tehdit suçları işlendiği ifade edildi.
 
İddianamede Çakıcı'nın savunmasına da yer verildi.
 
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların kendisine ait olduğunu  belirten Çakıcı, "müştekiye hakaret ve tehdit kastının bulunmadığını, müştekiyi  ikaz ettiğini, tehdit etmediğini" öne sürdü.
 
İddianamede, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret"  ve "tehdit" suçlarını zincirleme şekilde işlediği belirtilen Çakıcı'nın  cezalandırılması talep edildi.
 

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