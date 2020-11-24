Aktif Rasyosu ne demek? BDDK'dan Aktif Rasyosu açıklaması!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) uygulamasını kaldırdı. Bu gelişmenin ardından Aktif rasyosu nedir? Aktif rasyosu ne demek? sorusu araştırılıyor. İşte Aktif Rasyosu ile ilgili merak edilenler...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. BDDK Aktif Rasyosu (AR) uygulamasını kaldırdı. Bu kararın ardından Aktif Rasyosu merak ediliyor. Peki, Aktif Rasyosu nedir? Aktif Rasyosu ne demek? Aktif Rasyosu ne anlama geliyor? İşte Aktif Rasyosu hakkında detaylar...

BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, bankalarca hesaplanan Aktif Rasyosu'nun kaldırılmasına karar verildi.

AKTİF RASYOSU NEDİR?

BDDK bankalarla ilgili bugün yeni bir karar aldı. Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankalar belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap(takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

BDDK'NIN AÇIKLAMASI

BDDK, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bankalarca uygulanmasına karar verilen Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verdi.