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Aksungur İHA'nın kameraları orman yangınlarına odaklandı

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:26 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 16:26

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), yangınla mücadelede hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.


TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin yerli ve milli imkanlarla  geliştirdiği Aksungur İHA, göreve başladığı 1 Haziran'dan itibaren yangınla  mücadelede Orman Genel Müdürlüğüne nefes aldırıyor.
 
Yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat,  gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi bulunan Aksungur  İHA, SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği veriyor.  Sistem, hedef tespit, teşhis ve gözetleme çalışmalarında yangınla mücadeleye  önemli katkı sağlıyor.
 

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