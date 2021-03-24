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Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam ile görüştü

DHA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 16:17 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 16:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam ile görüştü.


Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı parti genel merkezinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede, gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği ve görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
 
 
 

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