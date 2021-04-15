İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezdeki makamında kendisini ziyaret eden ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile görüştü. Görüşmede Akşener'e Uluslararası Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Satterfield genel merkezden ayrılırken, görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
DHA | 15 Nisan 2021 Perşembe - 15:53 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 15:53