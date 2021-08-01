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Aksaray Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları!

01 Ağustos 2021 Pazar - 14:34 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 14:34

Aksaray Üniversitesi'nin yayınladığı ilanda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca üyesi alacak.


Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak. İlan Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınladı. Aksaray Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanına göre, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktidadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Güzelyurt Meslek Yüksekokulu ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına alım yapılacak. 
 
 
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? 
 
Başvuruda  bulunacak  adayların,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesi  ve  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  web  sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr)  Bilgi/Belge  bölümünde  yayınlanan  Aksaray  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  ile  bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.
 
Adayların,
 
- Profesör kadroları için başvuracakları anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve doçentlik unvanı sonrası eserler listesi,  doçentlik  belgesi,  başvuruya  esas  alınan  Üniversitelerarası  Kurul  Doçentlik  Başvuru  Şartlarını  gösterir  belge,  bu  belgeye  göre  doçentlik  sonrası çalışmalarıyla şartların tekrar sağlandığını gösterir bildirim formu (beyanname) ve doçentlik sonrası bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 6 (altı) adet CD veya USB’yi ekleyerek Rektörlüğe,
 
- Doçent kadroları için başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, doçentlik belgesi ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet CD veya USB’yi ekleyerek Rektörlüğe,
 
-  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  başvuracakları  anabilim  dalı  ve  yabancı  dil  puanlarını  belirtir  dilekçelerine;  özgeçmiş  ve  eserler  listesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesi, başvuruya esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını  içeren  1  (bir)  adet  fiziksel  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  ihtiva  eden  4  (dört)  adet  CD  veya  USB’yi  ekleyerek  ilgili  birime  başvurmaları gerekiyor. 
 
Başvuru dosyalarında yer alacak yayın ve faaliyetler, esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belgeye uygun olarak düzenlenecek, etiketlenecek ve ilandaki usulde teslim edilecektir.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen veya posta ile yapılacak; Yönergede belirlenen ve ilanda belirtilen özel şartlar açısından Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonlarınca incelenerek aranan şartları taşımadığı tespit edilenler geçersiz sayılacak. 
 

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