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Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı: 5'i çocuk 17 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) |  24 Eylül 2021 Cuma - 8:59 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 8:59

Gelen son dakika haberine göre; Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 5i çocuk 17 kişi yaralandı.


Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunun 2nci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'den Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerini taşıyan Mehmet Erkek  (42) yönetimindeki 71 DL 099 plakalı minibüs, Ankara'dan Osmaniye'ye giden Ali Duman'ın  (45) kullandığı 80 HK  013 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Erkek ve aracındaki 5'i çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen  ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR şoförü Duman da kazadan yara almadan kurtuldu.
 

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