Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar! 4 yaralı

Sevinçli köyünde oturan Umut Ş. (21), 13 Mayıs'ta aynı köydeki Duygu C.'yi kaçırdı. Duygu C.'nin ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma , Umut Ş ile Duygu C.'yi komşu köyde saklandıkları evde yakaladı. İddiaya göre Duygu C. evine geri dönmek istemeyince devlet koruması altına alınıp, çocuk yurduna yerleştirildi. Dün saat 22.00 sıralarında ise Umut Ş.'nin yakınları Ziyade Ş. (40), Önder Ş. (38) ve Havif Ş. (60), iddiaya göre konuşmak için Duygu C.'nin yakınları Ramazan C. (42), Tufan E. (19), Hidayet C. (18) ve Kürşat C.'nin (18) yanına geldi.

Bir süre sonra iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan C., Tufan E., Hidayet C. taş ve sopa darbeleriyle, Ziyade Ş. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray 'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili Hidayet C. ve Kürşat C. de gözaltına alındı.