AKS konu dağılımı belli oldu! Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvurusu için son günler!

MEB'e bağlı aday öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuruları için son günler! Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuruları ve ücret ödemeleri 23 Mart'ta sona erecek. Sınava kısa süre kala MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ''Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS)'' 81 İl Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Yazıda Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) konuları arasında yer alan "Aday Öğretmenlik Yetiştirme Süreci"ne ait konu başlıkları yer alıyor. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman? AKS başvurusu nasıl yapılır? AKS konu başlıkları ve soru dağılımı ne? AKS sınav ücreti son ödeme tarihi ve AKS başvuru ücreti yatırma ile ilgili tüm detaylar...

Öğretmenler için MEB tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için sınav başvurusunda son günlere girildi. Adaylar 23 Mart 2021 Salı gününe kadar başvuru ücretlerini yatırabilecek. Öte yandan MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ''Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS)'' 81 İl Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Yazıda Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) konuları arasında yer alan "Aday Öğretmenlik Yetiştirme Süreci"ne ait konu başlıkları yer alıyor. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Adaylık Kaldırma Sınavı başvuru ücretleri nereye yatırılır? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) konuları ve soru dağılımı...

AKS SINAV KONU DAĞILIMI İLE İLGİLİ YAZI GÖNDERİLDİ!

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ''Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS)'' 81 İl Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) konuları arasında yer alan "Aday Öğretmenlik Yetiştirme Süreci"ne ait konu başlıkları belli oldu.

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SINAV KONULARI

Aday Öğretmenlere Verilen Eğitimlerin Konuları S.N Program Adı 1 Kurumsal İşleyiş 2 Okul/Kurum Türleri (RAM, BİLSEM, HEM vb.) 3 Okul Aile İş Birliği 4 Ölçme ve Değerlendirme 5 Türkiye'de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci 6 Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri 7 Dünden Bugüne Öğretmenlik 8 Öğretmenlikle İlgili Mevzuat Programı 9 Millî Eğitim Sisteminde Güncel Uygulamalar (DYS, E-OKUL MEBBİS) 10 Uluslararası Kurumlar ve Eğitim 11 Ulusal ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Örnek Projeler (TÜBİTAK, ERASMUS) 12 Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Semineri 13 Okul Tabanlı Afet Eğitimi Kursu Not: Sınava girecek aday öğretmenler kitap okuma ve film izleme konularından muaftır. (Bu konulardan soru çıkmayacaktır) ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) NE ZAMAN?

MEB kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2021 başvuru kılavuzunu yayınlamıştı. Başvuru kılavuzunda, "1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43. maddesi ve 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 01.03.2021 tarihli ve E-20299769-20-21478426 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere (sözleşmeli/kadrolu) yazılı sınav yapılacaktır. Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler, herhangi bir başvuru alınmaksızın, giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır. Sınav (AKS), 25 Nisan 2021 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI BAŞVURUSU ALINACAK MI?

MEB, Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler, herhangi bir başvuru alınmaksızın, giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacağını duyurdu. Kılavuzda yapılan uyarı şu şekilde:

"Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için adaylardan başvuru alınmayacak ve sınav giriş belgesi posta yolu ile gönderilmeyecektir."

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN?

Sınav (AKS), 25 Nisan 2021 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek

oturumda yapılacaktır. Bakanlık, Sınava girmeye hak kazandığı hâlde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayan aday

öğretmenler göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınacağını duyurdu.

İŞTE AKS SINAV TAKVİMİ

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu); performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde 1 (bir) yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları, sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları gerekiyor.

AKS SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 140 (yüz kırk)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası , Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanalları aracılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 15-23 Mart 2021 tarihleri arasında yatırabilecekler.

Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecek. Bakanlık kılavuzda adayların ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip etmeleri konusunda uyardı ve şu ifadelere yer verildi:

"Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak ve geçerli bir telefon numarası beyan etmek zorundadır."

Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacak.

AKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler için fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenlenerek 16 Nisan 2021 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

MEBBİS kayıtlarına göre engel durumu bulunan ve sınav esnasında ÖDSGM tarafından sınav tedbir hizmeti verilmesi gereken adaylar, MEBBİS Aday Öğretmen Modülünde “yazılı sınavda almak istediği hizmet” seçenekleri arasından almak istediği hizmeti (hiçbir hizmet istemese dahi) 23 Mart 2021 tarihine kadar seçerek; bir çıktı alıp imzalayarak okul müdürlüğüne teslim edecekler. Süresi içinde herhangi bir sınav tedbir hizmeti talebinde bulunmayan engelli adaylar için ÖDSGM tarafından herhangi bir sınav tedbir hizmeti planlanmayacak ve adayların konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacak.