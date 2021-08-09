AKS sınav ücreti yatırma 2021! AKS sınav ücreti nasıl yatırılır, adaylık kaldırma sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB aks sınav ücreti ödeme

Sözleşmeli öğretmen adaylarının katılım göstereceği Adaylık Kaldırma Sınavı (2021-AKS) kılavuzu yayımlandı. Kılavuzun yayımlanmasıyla AKS sınav tarihi ve AKS başvuru ücreti de netleşti. Peki, 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ücreti ne kadar, AKS sınav ücreti nasıl yatırılır? İşte MEB aks sınav ücreti ödeme

Adaylık Kaldırma Sınavı (2021-AKS) başvuru kılavuzu yayımlandı. 5 Eylül 2021 Pazar günü yapılacak sınav detayları MEB tarafından yayımlanan kılavuzla belli oldu. İşte MEB AKS sınav ücreti ödeme

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman?

Sınav (AKS) 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayan aday öğretmenler, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınacak.

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AKS SINAV ÜCRETİ NASIL VE NEREYE YATIRILIR?

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 140 (yüzkırk)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile "MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS" adı altında 06-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında yatıracaklar. Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecek.

25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacak. Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacak.

Sınav giriş belgesi 27 Ağustos'ta www.meb.gov.tr adresinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü sonra öğrenecek.