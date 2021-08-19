AKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak, son gün ne zaman? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından asli öğretmenliğe geçiş için her sene uygulanan adaylık kaldırma sınavı (AKS) ile ilgili yaptığı açıklamada sınav ücretini yatıracak olan adaylara ek süre verildiğini duyurdu. Peki AKS sınav ücretinin son ödeme tarihi ne zaman, AKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca AKS'nin (Adaylık Kaldırma Sınavı) ücretinin ödeneceği son gün ile ilgili duyuru yayınlandı. Duyuruda, "05 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan Adaylık Kaldırma Sınavına para yatıramayan aday öğretmenler için 19 Ağustos 23:59'a kadar ek süre verilmiştir." açıklaması yapıldı. Sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın takvime göre 05 Eylül Pazar günü saat 10.00'da yapılacağı bildirildi. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması beklenen ancak eylül ayına ertelenen söz konusu sınav tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek. Peki, AKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak, hangi bankaya? AKS ne zaman?

AKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 140 (yüzkırk)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin 'Kurumsal Tahsilât Programı' aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası'ndan herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile 'MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS' adı altında 19 Ağustos 23.59'a kadar yatıracaklar.

Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecek.

Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak zorundadır. 25 Nisan 2021 tarihli sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacaktır. Kılavuz hükümleri gereği sınava katılacaktır.