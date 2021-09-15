AKS ne zaman açıklanacak? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları kaç günde açıklanır, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir?

AKS ne zaman açıklanacak, AKS sonuçları açıklandı mı? soruları MEB tarafından 5 Eylül’de gerçekleştirilen AKS sonrası yoğun bir şekilde soruluyor. Sınava katılan adaylar 2 haftadır merakla sonuçları bekliyor. İşte AKS sonuçları 2021 hakkında merak edilenler…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediliyor. 5 Eylül tarihinde sınava katılan adaylar gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, AKS ne zaman açıklanacak, 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır?

AKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor. Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının 20 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

AKPS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.