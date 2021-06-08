Hikayesi ve gerilim dolu sahneleriyle yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi etkilemeyi başaran Akrep dizi si ile ilgili karar alındı. Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrolünde yer aldığı Akrep dizisinin ekranlara veda edeceği iddia edildi. Peki, Akrep dizisi final mi yapıyor? Akrep dizisi yayından kaldırılıyor mu? Akrep dizisi ne zaman bitiyor? İşte Akrep dizisi ile ilgili son gelişmeler...

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Müge Su Şahin, Esila Umut gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Akrep dizisi her ne kadar belirli bir izleyici topluluğuna kendisini takip ettirmeyi başarsa da gün değişikliği ile beraber izleyici kaybı yaşadı.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beklenti oluşturan Akrep reyitnglerde beklentilerin altında kaldı. Bu durum dizinin final kararı aldığı dedikoduları da ortaya çıkardı. Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Akrep dizisinin günün değişmesi de final iddialarının düşünülmesine yol açmıştı.

AKREP DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş bugünkü köşe yazısında, Akrep dizisinin finalinin çekildiğini yazdı.