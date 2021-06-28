Akrep burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

Doğaları gereği lider olmak isteyen, tutkularının peşinde koşan, cömert ve sabırlı karaktere sahip olan akrep burcu insanı; sır tutma konusunda oldukça başarılıdır ancak insanlara güvenmekte zorluk yaşarlar.

Neredeyse akrep burçlarının tamamı aşırı kuşkucudur. Ancak bir kez güvendikten sonra güvendiği insan için her şeyi yapabilecek potansiyele sahiptir. Akrep burcuna göre yaşam bir oyun sahası değildir ve hayatta her şey ciddiye alınmalıdır. Ayrıca akrepler kinci bir yapıya sahiptir ve kişisel hayatlarına müdahale edilmesinden haz etmezler.

Akrep Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Yengeç burcu

Balık burcu

Boğa burcu

Akrep ve Yengeç

Korumacı yapıya sahip akrep burcu erkekleri değer verdiği insana zarar geleceğini anladığı zaman bütün sertliğini ortaya döken bu özellikleri yengeç burçları ile çok benzerdir. İntikam almak yengeç ve akrep burcundan sorulur. Bu sebeple bu iki burç çok iyi anlaşır ve iyi kötü gün dostu olur. Çünkü sevgi bağları iki burç içinde çok kuvvetlidir.

Sezgileri çok kuvvetli ve duygusal olarak çok derin olan akrep burçları kendileri gibi duygusal olan balık burçları ile de çok iyi anlaşır. Akrep ve balık burçlarının hayal güçleri pek geniştir.

Yaşamları derin sevgi üzerine kurulu olan akrep burcu erkeği, boğa burcu gibi derinden sever ancak sinirlendikleri zaman iki burcun da gözleri döner. Bu yönleri ile birbirlerine benzeyen akrep ve boğa burcu birbirlerini çok iyi anlarlar. Akrep ve boğa burcu için dürüstlük çok önemlidir ve dolayısıyla dürüstlük güveni de beraberinde getirir. Akrep burcu erkeği ilişkilerinde güven çok önemlidir bu sebeple boğa burcu ile çok iyi anlaşırlar.

Akrep Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

İkizler burcu

Yay burcu

Kova burcu

Kontrolcü ve duyguları yoğun akrep erkekleri, ikizler burcu ile hiç anlaşamaz. Yapılarının kontrolcü olması nedeniyle derin düşünmeden asla karar almayan akrep burçları maceracı yay burçları ile de asla yapamazlar. Çünkü yaylar çoğunlukla yalnızca aklına estiğini yapar. Bu durum akrep burçlarının yaşam tarzlarına aykırıdır.

Kova burcu, akrep burcu erkeklerinin anlaşamadığı diğer bir burçtur. Ketum ve sırdaş olan akrep burcu duygusal bir yapıya sahip olduklarından dolayı kimseyi incitmemek için içindekileri dışa dökmezler. Kova burçları ise özgür ruhlu ve fazla açık sözlüdür. Hiçbir şeyi içlerinde tutamadıkları için kova burcu ile akrep burcu arasında çoğu zaman çatışma çıkar.

Akrep Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Akrep burcu erkekleri ilişkide ilgisini ve sevgisini esirgemeyen kadınlar hoşlanır. Kendine has giyim tarzı olan ve bakımlı kadınlardan etkilenirler. Akrep burcu erkekleri kendisine güven veren kadınları sever.

Akrep burcu erkeği kendisine sadık kalacak, az ve öz konuşan kadınlara daha fazla ilgi duyar. Akrep burcu erkeği kadınının hem kendine güvenmesini hem de erkeğine güven vermesini ister. Akrep burcu erkeği bir yandan da ilgi gösterdiği ya da hoşlandığı kadının hassas noktalarını ve gizemli yanlarını kendisi çözmek ister.