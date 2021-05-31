31 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.420 -0.14 EURO 10,3840 -0.55
USD 8,4870 -0.90
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akrabalar arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 17:56 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 17:56

Diyarbakır'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde Atar soyadlı akraba iki grup arasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
 
Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1’i doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
04b1887c57f1f2400b22315844d0f71d.jpg (600×332)
 
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.
 

ETİKETLER

silahlı kavga kavga akraba Diyarbakır
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.