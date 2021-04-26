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Akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA) |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 0:41 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 0:41

Karaman'da hurdacılık yapan akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgada 4 kişi yaralandı, 13 kişi de gözaltına alındı. Kavgaya karışan 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uygulandı.


Olay, saat 21.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi 737 Sokakta meydana geldi. Hurdacılık yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya iki ailenin çalışanları da katıldı. Tartışmanın büyüyüp bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Kavgaya, devriye görevi yapan polis fark edip ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 13 kişi ise gözaltına alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen toplam 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uyguladı. 
 
Soruşturma sürüyor. 
 

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